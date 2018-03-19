Польша хочет убедить ФРГ отказаться от «Северного потока – 2» из-за нападения на Скрипаля

Очередным доводом в пользу отказа Германии от строительства газопровода «Северный поток – 2» Польша считает нападение на бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочь, произошедшее в Солсбери. Обсуждение данного события и его влияние на отказ ФРГ от реализации проекта станет главной темой переговоров польских властей с представителями Германии.

Этот вопрос в ходе встречи обсудят премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер ФРГ Ангела Меркель, рассказал замминистра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский в эфире радиостанции RMF FM. Он заявил, что в Европе сложилась «после Солсбери новая ситуация».

«Не подлежит сомнению, что это один из аспектов политики России в отношении Европы, не в отношении Великобритании», — утверждает польский дипломат, передает «Федеральное агентство новостей».

Шиманьский добавил, что Россия может оказаться партнером, «не заслуживающим доверия». Однако замглавы польского МИДа отметил, что Польша не может оказывать влияние на решения, принимаемые немецким руководством, Варшава может только убеждать в негативных последствиях реализации проекта «Северный поток – 2».

На минувшей неделе группа американских сенаторов потребовала от минфина и Госдепа США заблокировать разработку проекта «Северный поток – 2».

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство через Балтийское море от побережья РФ до Германии двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Газопровод должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств, таких как Украина, Белоруссия, Польша и другие восточноевропейские и прибалтийские страны.

Проект «Северный поток – 2» не угрожает энергетической безопасности Европы, заявляла канцлер Ангела Меркель.