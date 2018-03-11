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Пять стран Европы протестуют против «Северного потока – 2»

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Фото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
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Власти Польши, Украины, Литвы, Латвии и Молдавии подписали заявление, в котором выражается протест против строительства газопровода «Северный поток – 2». Документ опубликован на сайте литовского парламента.

По мнению этих государств, российский газопровод представляет угрозу для энергетической независимости Евросоюза.

«Этот проект подается как коммерческий, однако он, несомненно, является политическим инструментом, который увеличит зависимость Евросоюза от поставок энергии из одного источника –– из России», –– заявил спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис.

Также авторы заявления уверены, что «Северный поток – 2» является геополитическим инструментом, «подкрепленным политическим решением России отказаться от транзита газа через Украину».

«Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость», –– говорится в письме.

На основе всего изложенного, авторы призвали Евросоюз «активнее включиться в прозрачную, основанную на доверии дискуссию».

«Северный поток – 2» предполагает строительство по дну Балтийского моря от России до побережья Германии.

Пропускная способность каждой из двух его ниток –– 27,5 млрд куб. м в год.

Россия неоднократно отмечала, что новый экспортный газопровод создается с целью обеспечить высокую надежность поставок газа в Европу. Решение о его строительстве связано с ненадежностью Украины, которая неоднократно нарушала договоренности по транзиту.

Большинство европейских стран проект поддерживают. Так, в середине февраля канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с польским премьером Матеушем Моравецким подчеркнула, что газопровод не угрожает энергетической безопасности Европы.

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