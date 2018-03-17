Американские сенаторы потребовали заблокировать «Северный поток - 2»

Группа американских сенаторов потребовала от минфина и Госдепа США заблокировать разработку проекта «Северный поток – 2».

По данным The Washington Examiner, 15 марта законодатели отправили письмо главе финансового ведомства Стивену Мнучину и первому заместителю госсекретаря Джону Салливану.

«Мы обеспокоены тем, что продолжается разработка проекта строительства трубопровода «Северный поток – 2». Мы выступаем против «Северного потока – 2» и настаиваем на том, чтобы администрация [президента Дональда Трампа] использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода», — сказано в документе.

По мнению сенаторов, в случае реализации проекта союзники и партнеры США в Европе «окажутся под еще большим злонамеренным влиянием со стороны Москвы». Законодатели настаивают на том, что «Северный поток – 2» подорвет экономику Украины и других государств Центральной Европы.

«Северный поток – 2» должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств, таких как Украина, Белоруссия, Польша и другие восточноевропейские и прибалтийские страны.