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Госдеп: США готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в ЕС

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Фото: РИА Новости/Павел Паламарчук
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Американские компании готовы поставлять газ в страны Евросоюза и конкурировать на этом рынке с Россией. С таким заявлением выступила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

«США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ и экспортер нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ», — приводит РИА «Новости» слова Оудкирк.

При этом она отметила, что объем газа, который США смогут поставлять в Европу, горазды ниже, чем объем поставок России.

Оудкирк также добавила, что американским компаниям необходимо решить вопросы с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения.

Ранее заместитель помощника госсекретаря высказалась против строительства «Северного потока — 2». По ее мнению, реализация проекта сделает «Газпром» монополистом на европейском рынке.

Она признала, что блокировка «Северного потока — 2» вряд ли заставит Россию изменить свою политику, однако позволит «поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему».

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