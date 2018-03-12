Блокировка проекта «Северный поток – 2» не изменит политику России, однако может поддержать Украину. С таким заявлением выступила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

«Никто в Госдепартаменте не верит, что блокировкой «Северного потока» можно изменить поведение России. Но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему», — приводит «РИА Новости» слова Оудкирк.

«Северный поток – 2» предполагает строительство через Балтийское море от побережья России до Германии двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. На данный момент общая стоимость строительства проекта оценивается в €9,5 млрд.

Против реализации проекта выступают ряд европейских стран, в том числе Польша и Украина. Вместе с тем «Северный поток – 2» поддерживает Германия. В частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что проект не несет угрозы для энергетической безопасности Европы.