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Путин до инаугурации не будет менять состав правительства

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Изменений в правительстве России до инаугурации президента не планируется. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции в своем предвыборном штабе.

«Все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок. Поэтому я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Думаю, что все изменения произойдут после инаугурации», — сказал Путин.

Он добавил, что над кандидатурой премьера начнет предметно думать с сегодняшнего дня, поскольку нужно было дождаться результатов выборов.

На вопрос, не планирует ли президент в течение нового срока проводить конституционную реформу, связанную с перераспределением полномочий между ветвями власти, Путин ответил, что пока никаких реформ не планирует.

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 59,6% бюллетеней, лидирует Владимир Путин, который набирает 75,5% голосов. На втором месте Павел Грудинин с 12,9%, на третьем — Владимир Жириновский, получивший 6,1%.

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