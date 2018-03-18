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МИД Украины предложил трудоустроить высылаемых из РФ британских дипломатов

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Фото: TASS/Zuma
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Глава МИД Украины Павел Климкин предложил трудоустроить в Киеве британских дипломатов, объявленных персонами нон грата в России в связи с «делом Скрипаля».

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По его словам, с их помощью можно будет возобновить работу консульства Великобритании в стране.

«Украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву», — написал Климкин в Twitter.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило о высылке 23 сотрудников посольства Великобритании в Москве. Эти действия стали ответом на решение британских властей выслать 23 российских дипломатов в связи с попыткой покушения на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери. Москва отвергала все обвинения, потребовав организации независимого расследования и допуска к нему РФ.

Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией был найден без сознания в британском Солсбери 4 марта. 

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