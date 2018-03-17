Глава Британского совета останется в Москве

Руководитель Британского совета Майкл Берд остается в России.

Он «может выполнять все функции советника по культуре, вести программы и так далее», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это вопрос распределения функциональных обязанностей британских дипломатов», — передает ее слова ТАСС.

МИД России 17 марта объявил о закрытии Британского совета в России. Организация официально высказала разочарование.

Британский совет — общественная организация, главой совета является королева Великобритании. Треть бюджета организации финансируется британским правительством, еще две трети организация зарабатывает сама.