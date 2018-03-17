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Турникеты уберут еще на 12 маршрутах трамвая в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Трамваи еще на 12 маршрутах в столице станут производить посадку пассажиров без турникетов и во все двери. Билеты можно будет активировать с помощью валидаторов в салоне, говорится в пятницу на сайте мэра Москвы.

«На бестурникетный режим с 17 марта перейдут трамваи на 12 маршрутах в центре, на востоке, юго-востоке, юге и юго-западе города. Пассажиры смогут заходить в салон через все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов уже в транспорте», — говорится в сообщении мэрии. 

По мнению столичных властей, данный способ посадки более быстрый и удобный для пассажиров, что экономит от пяти до 15 минут в пути. При этом отмечается, что в бестурникетном транспорте усилен контроль.

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