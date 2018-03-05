Семь автомобилей столкнулись на трамвайных путях в Петербурге

Массовая авария произошла в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В столкновении семи автомобилей пострадала женщина.

ДТП произошло на Политехнической улице. По данным очевидцев, которые сообщили о ситуации в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», автомобиль такси врезался в Mitsubishi, иномарка через рельсы выехала на встречную полосу и там задела остальные автомобили. Женщина-водитель пострадала, ей потребовалась помощь спасателей, сообщает 78.ru.

Прибывшие на место медики заподозрили у потерпевшей перелом. Причины аварии и виновников будет устанавливать ГИБДД.