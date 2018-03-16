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Посол России в Лондоне заявил, что дипломаты покинут страну 20 марта

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Высылаемые из Великобритании 23 российских дипломата покинут территорию Британии 20 марта. Об этом сообщает посол России в Лондоне Александр Яковенко.

По его словам, вместе с сотрудниками дипведомства страну покидают также члены их семей. Всего речь идет примерно о 80 человек, сообщает «РИА Новости».

Британский премьер-министр Тереза Мэй 12 марта обвинила Россию в причастности к покушению на Сергея и Юлию Скрипалей, а 14 марта сообщила о высылке 23 российских дипломатов.

В Министерстве иностранных дел РФ пообещали принять зеркальные меры. В ответ глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон предложил России «отойти и заткнуться». 

Бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили якобы нервно-паралитическим веществом 4 марта в английском городе Солсбери. 

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