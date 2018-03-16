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СМИ: имя наследника Red Bull исчезло из разыскных списков Интерпола

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Розыскная ориентировка на гражданина Таиланда Вораюта Ювиттхайя, наследника миллиардной империи энергетических напитков Red Bull, бежавшего из Таиланда и объявленного в международный розыск, по неизвестным причинам исчезла с интернет-сайта Интерпола. Об этом сообщает интернет-версия газеты «Тхаи Рат».

Дата исчезновения с интернет-сайта Интерпола «красного циркуляра» в отношении Ювиттхайи неизвестна. По данным издания, это могло произойти не более нескольких дней назад.

Как сообщил пресс-секретарь Главного управления национальной полиции Таиланда полковник Крисана Паттханачарен, полиция Таиланда ничего не знает о причинах исчезновения розыскной ориентировки с сайта Интерпола, передает РИА «Новости».

Преступление, в котором подозревается 31-летний Ювиттхайя, было совершено в 2012 году. По версии следствия, автомобиль Ferrari, за рулем которого находился Ювиттхайя, на большой скорости сбил насмерть полицейского на мотоцикле на одной из улиц Бангкока, а затем скрылся с места преступления, протащив за собой тело офицера несколько десятков метров.

Спустя время после кратковременного ареста подозреваемый смог выйти под залог. Почти за шесть лет обвинение внуку миллиардера официально так и не было предъявлено. Ордер на его арест был выдан в 2017 году только после того, как подозреваемый восемь раз проигнорировал вызов на допрос.

Производитель энергетических напитков Red Bull — одна из крупнейших компаний Таиланда. Она была основана Чалео Ювиттхайя, состояние которого журнал Forbes оценивает в $9,7 млрд.

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