Законопроект об отмене ЕГЭ внесут на рассмотрение в ГД
Депутаты от партии ЛДПР в пятницу планируют внести на рассмотрение в Госдуму инициативу об отмене единого госэкзамена (ЕГЭ), передает пресс-служба фракции.
«Предлагается отменить ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования. ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования», —говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению авторов инициативы, для подготовки к экзамены школьники вынуждены прибегать к помощи дорогостоящих репетиторов, что непосильно для многих родителей.
Депутаты уверены, что отмена ЕГЭ «позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний, а не на основании сомнительных результатов ЕГЭ, и проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в образовательные учреждения высшего образования».