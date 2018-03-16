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Законопроект об отмене ЕГЭ внесут на рассмотрение в ГД

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Депутаты от партии ЛДПР в пятницу планируют внести на рассмотрение в Госдуму инициативу об отмене единого госэкзамена (ЕГЭ), передает пресс-служба фракции.

«Предлагается отменить ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования. ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования», —говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, для подготовки к экзамены школьники вынуждены прибегать к помощи дорогостоящих репетиторов, что непосильно для многих родителей.

Депутаты уверены, что отмена ЕГЭ «позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний, а не на основании сомнительных результатов ЕГЭ, и проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в образовательные учреждения высшего образования».
 

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