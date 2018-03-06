Глава Рособрнадзора назвал ЕГЭ привычным для россиян

ЕГЭ стал привычным госэкзаменом для населения. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, основываясь на данных исследования ВЦИОМа.

Как показал опрос, о таком экзамене слышали 94% россиян, из них 44% сталкивались с ЕГЭ лично — сдавали сами либо их родственники.

«Новый опрос ВЦИОМа показывает, что за это время единый госэкзамен стал привычным для россиян, о нем знают практически все», — цитирует Кравцова агентство «РИА Новости».

Глава ведомства отметил, что главным показателем качества проведения экзамена является его объективность, представление о которой в корне изменилось после применения на ЕГЭ мер информационной безопасности.

«Если в 2011–2012 годах практически половина наших граждан считала, что мошенничество при сдаче ЕГЭ — это общая практика, то сегодня так полагают лишь 15%, а почти половина никогда не слышали о подобных случаях», — подчеркнул Кравцов.

Также он отметил, что отношение сдающих к госэкзамену основывается на результатах, которые они получили. По мнению главы Рособрнадзора, негативно отзываются о ЕГЭ те, кто не готовился или пытался списать.

С 2009 года ЕГЭ является одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз, который проводится по 14 общеобразовательным предметам.

В феврале Кравцов допускал возможную сдачу госэкзамена после завершения преподавания курса по какому-либо предмету, а не только после 11-го класса.