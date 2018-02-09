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Дистанционное тестирование для соискателей гражданства РФ прошло в США

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jeff Gritchen
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В США впервые провели дистанционные экзамены для претендентов на получение российского паспорта. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Соискателей российского гражданства проверяли на знание русского языка. Экзамен состоял из пяти частей, он продлился более четырех часов. Предполагается, что такая услуга позволит существенно сэкономить время при получении сертификата государственного образца, а также откроет дополнительные возможности для проведения экзаменов для граждан, проживающих за рубежом.

Тестирование проводилось Центром лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина совместно с вашингтонским образовательным центром «Метафора» в Российском культурном центре (РКЦ) в Вашингтоне. Утверждается, что претенденты на получение паспорта РФ отметили удобство и прогрессивность нового формата и характер заданий. 

Как заверил директор РКЦ, руководитель представительства Россотрудничества в США Олег Жиганов, подобные экзамены будут проводиться и в дальнейшем. 

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