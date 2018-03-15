Греция заявила о росте турпотока из России

Поток туристов из России в Грецию непрерывно растет в последние три года. Об этом заявила министра туризма Греции Елена Кундура на пресс-конференции в рамках международной туристической выставки MITT в Москве.

Центральной задачей программы министерства туризма Кундура назвала увеличение сезона и привлечение туристов 365 дней в году, в том числе зимой. Для этого предусмотрено развитие тематических видов туризма, включая спортивный, гастрономический, оздоровительный, паломнический и событийный. В 2018 году, который объявлен годом перекрестного туризма России и Греции, страны проведут целый ряд совместных мероприятий для привлечения туристов.

Посол Греции в Москве Андреас Фриганас рассказал об облегчении выдачи греческих виз российским туристам. По его словам, в последние полтора года греческие консульства в РФ стараются выдавать преимущественно многократные визы на два, три или четыре года.

«Мы знаем, что для семьи из нескольких человек получение визы может потребовать заметных расходов, поэтому хотим облегчить для них этот процесс насколько возможно», — сказал посол.

Выставка MITT «Путешествия и туризм» проходит в столичном «Экспоцентре» в 25-й раз. Это крупнейшая в России встреча представителей туристического бизнеса России и зарубежных стран. В этом году в ней принимают участие почти 2 тыс. компаний из более чем 180 стран и регионов мира.