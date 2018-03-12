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Пассажиры выбрали лучшие поезда 2017 года

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Сервис путешествий Туту.ру составил рейтинг лучших поездов, проанализировав более 60 тысяч размещенных на сайте в 2017 году откликов пассажиров.

Возглавил топ поезд «Ласточка-премиум» (Ростов-на-Дону–Краснодар), на втором месте оказался «Иртыш» (Новосибирск–Омск), бронза же досталась поезду «Аллегро» (Санкт-Петербург–Хельсинки).

Клиенты сервиса оценили всего 721 поезд. Из них оценку выше 9 баллов получили 190 поездов, оценку 7–8 баллов — еще 410 составов, 5–6 баллов — 101 поезд, ниже 5 баллов — 20 поездов.

В основном пассажиры хвалили выбранные поезда за чистоту и новизну вагонов, а также за вежливый и интеллигентный персонал. Отдельное внимание уделялось чистоте в уборных. Также пассажиры писали об удобных спальных местах, телевизорах в купе и беспроводном доступе в интернет, а также о дорожных наборах и питании.

Жаловались пассажиры на не очень удобные кресла в двухэтажных поездах и составах с большим количеством сидячих вагонов.

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