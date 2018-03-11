Ростуризм откроет почти 50 национальных турофисов в 23 странах

Федеральное агентство по туризму откроет почти 50 национальных турофисов в 23 странах в 2018 году. Об этом стало известно в воскресенье, 11 марта, со слов главы ведомства Олега Сафонова.

Повышение информированности на мировом и внутреннем рынках о предоставляемых в России туристических услугах — одна из главных задач новой федеральной целевой программы, отметил Сафонов.

Первый турофис заработал в Берлине в начале марта, сообщает RТ.

8 марта министр иностранных дел Зимбабве Сибусисо Мойо по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что власти страны надеются на увеличение турпотока из России и готовы развивать торгово-экономические отношения с Москвой.