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Крым и Кубань объединят силы для развития туризма

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Соглашение о сотрудничестве Республики Крым и Краснодарского края будет подписано в воскресенье, 11 марта, в рамках международной выставки «Интурмаркет-2018» в Москве, передает «РИА Новости» со ссылкой на министра курортов и туризма полуострова Вадима Волченко.

Он рассказал, что два региона уже достигли договоренностей о совместных промоакциях, о поддержке вопроса снижения стоимости внутренних авиаперелетов. Сотрудничество Крыма и Кубани предполагается и в части легализации туристического бизнеса, развития пляжного туризма, санаторно-курортной отрасли.

Регионы намерены обдумать вопрос создания общих туристических маршрутов, добавил Волченко.

Ранее стало известно, что Краснодарский край возглавил рейтинг самых популярных российских регионов среди иностранных туристов в 2017 году.

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