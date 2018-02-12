Калининград официально включен в Серебряное ожерелье России

Калининград официально включили в туристический маршрут «Серебряное ожерелье России». Государственный статус присвоен Министерством культуры РФ.

Как сообщает «Калининград.ру», свидетельство, знак и фасадную табличку замглавы городской администрации Наталье Дмитриевой официально вручил глава ведомства Владимир Мединский.

Помимо Калининграда, этот статус присвоен еще 11 городам и поселениям, популярным у туристов. Предполагается, что во всех них на фасадах зданий будут размещены соответствующие таблички.

Агентство поясняет, что в проекте участвуют несколько маршрутов, которые объединяют древние исторические города с сохранившимися уникальными памятниками истории и культуры. Также в него входят природные объекты регионов Северо-Запада страны под единым брендом.

Предполагается, что со временем Серебряное ожерелье России станет таким же популярным, как и Золотое кольцо. С каждым годом оно будет повышать туристическую привлекательность регионов. Что касается Калининграда, то в ближайшее время может быть запущен пассажирский паром по маршруту Петербург–Калининград. Кроме того, город может войти в туристский маршрут «Петровские города».

Летом 2017 года власти Тверской области озвучили идею объединить Серебряное ожерелье и Золотое кольцо. Предполагается, что это будет сделано с помощью нового туристического маршрута «Государева дорога». Он пройдет через территории Московской, Тверской и Новгородской областей.