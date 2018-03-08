Зимбабве заинтересовано в увеличении турпотока из России

Власти Зимбабве надеются на увеличение турпотока из России и готовы развивать торгово-экономические отношения с Москвой. Об этом сообщил министр иностранных дел Зимбабве Сибусисо Мойо по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы также надеемся увеличить туристический поток россиян в Зимбабве. Для этого мы планируем упростить визовый режим», — приводит ТАСС заявление главы зимбабвийского внешнеполитического ведомства.

Сибусисо Мойо также отметил, что визит главы российской дипломатии в Хараре будет способствовать политическому и экономическому сотрудничеству между странами. Кроме того, стороны условились провести российско-зимбабвийскую межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству в Москве.

В ходе встречи представители двух стран также подписали меморандум, который предусматривает создание специальной экономической зоны в Зимбабве.