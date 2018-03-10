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Мутко ждет увеличения вклада от туризма в ВВП РФ до 5%

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Вклад от туризма в ВВП страны вырастет с 3,5 до 5% благодаря планам, заложенным в новой Федеральной целевой программе (ФЦП) по развитию внутреннего и въездного туризма на 2019–2025 годы. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко в субботу, 10 марта.

«Мы исходим из того, что если до 2025 года мы реализуем все свои задумки, то вклад туризма в ВВП страны должен вырасти до 5%», — цитирует его «РИА Новости».

Мутко добавил, что у страны с такой богатой культурой большой потенциал для привлечения миллионов туристов.

В 2017 году Россию посетили 1,5 млн китайских туристов, заявил 6 марта посол КНР в России Ли Хуэй.

Ли Хуэй также отметил, что Москва занимает первое место среди российских городов по количеству прибывших китайских туристов.

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