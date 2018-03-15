Жириновский прокомментировал инцидент с Собчак на дебатах

Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский после инцидента с кандидатом от «Гражданской инициативы» Ксенией Собчак заявил, что политик в России должен быть готов к жестким правилам.

В своем Telegram-канале лидер ЛДПР отметил, что «политика — это тяжелая работа, жесткие споры, крик, риск и опасность».

«Поэтому если русский политик не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру. Куда проще задавать вопросы как журналист или сниматься в развлекательных шоу. Тут никто не обидит», — написал Жириновский.

Ранее во время дебатов Собчак обвинила Жириновского в том, что все время ее перебивает и оскорбляет.