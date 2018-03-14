ЦИК ответила Соловьеву после инцидента со слезами Собчак на дебатах

Центризбирком оставил определение формата дебатов за телеканалами.

«Формат дебатов находится в компетенции организации телерадиовещания. А мы можем еще раз разъяснить, что они могут любой формат и поведение ведущего определить самостоятельно», — заявила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Она ответила на обращение к ЦИК ведущего дебатов на телеканале «Россия 1» Владимира Соловьева. Модератор заявил на дебатах, что не может вмешиваться в перепалку кандидатов и перебивать их, поскольку «таков закон», сообщает РБК.

Как писал iz.ru, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак не смогла сдержать эмоций и расплакалась во время дебатов из-за того, что другие кандидаты всё время ее перебивали.