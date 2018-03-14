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Собчак на дебатах довели до слез

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак не смогла сдержать эмоций и расплакалась во время дебатов из-за того, что другие кандидаты всё время ее перебивали.

У Собчак, как и у остальных, было 30 секунд, однако во время обращения ее постоянно перебивали. Кандидат попросила вернуть ей ее время, потому что она не успела сказать. Собчак подчеркнула, что присутствующие на дебатах перебивают только ее и вообще ведут себя крайне неуважительно.

Ведущий дебатов Владимир Соловьев развел руками, объяснив, что повлиять на ситуацию не может, потому что ЦИК не позволяет ему перебивать кандидатов. Ведущий не имеет права вмешиваться в их речь и влиять на их поведение.

Собчак указала на то, что кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский всё время ее оскорбляет. В ответ на это Владимир Вольфович потребовал вызвать психиатров и связать Ксению Анатольевну.

Соловьев обратился к ЦИК и попросил ведомство позволить ведущим влиять на происходящее в студии.

В конце дебатов Собчак, плача, покинула студию.

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