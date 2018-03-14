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«Химки» сыграют с «Маккаби» без Робинсона, Ханикатта и Зубкова

Подмосковный клуб понес серьезные кадровые потери перед ответственным матчем Евролиги
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Подмосковные «Химки» отправятся на важнейший выездной матч Евролиги с тель-авивским «Маккаби» без трех ключевых игроков: форвардов Томаса Робинсона, Тайлера Ханниката и Андрея Зубкова и центрового Дмитрия Соколова. По словам генерального директора подмосковного клуба Павла Астахова, выйти на паркет всем этим баскетболистам мешают проблемы со здоровьем. 

Ранее известный спортивный журналист Дэвид Пик написал в своем Twitter, что Томас Робинсон пропустит матч с «Маккаби» из-за разногласий с тренерским штабом относительно объема своего игрового времени в матче с «Миланом». 

— Робинсон не летит в Тель-Авив. Но не из-за разногласий с тренером, а из-за обострения травмы руки, — заявил «Известиям» Павел Астахов. — В матче с «Миланом» Томас неудачно упал на руку, которая совсем недавно была травмирована. Что касается Ханикатта, Зубкова и Соколова — это наш «лазарет». Точные сроки их возвращения пока неизвестны, но медицинский штаб клуба активно работает над тем, чтобы игроки как можно быстрее вернулись на площадку.

Томас Робинсон получил перелом руки в ноябре 2017 года в матче с «Фенербахче» и вернулся на паркет только в конце февраля.

Матч «Маккаби»–«Химки» состоится 15 марта. Перед решающей встречей команды занимают 7-е и 8-е места в таблице регулярного сезона Евролиги. На счету российского клуба — 14 побед, израильского — 13. В первом круге «Химки» уступили «Маккаби» со счетом 69:77. 

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