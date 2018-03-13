Хантер: «Согласен с Леброном Джеймсом — студентам надо платить»

Летом 2017 года состав ЦСКА пополнил титулованный центровой Отелло Хантер. 31-летний американец успел поиграть в NBA, проведя 23 матча в составе «Атланты» на позиции легкого форварда. Игрок не обладал дальним броском, что помешало ему закрепиться в ассоциации. Спустя два года после дебюта в лучшей лиге мира Отелло Хантер перебрался в Европу, переквалифицировался в центрового и стал одним из сильнейших баскетболистов Старого света на этой позиции. За плечами игрока — выступления за мадридский «Реал», «Монтепаски» и «Олимпиакос», в составе которого он дважды становился чемпионом Греции.

В ЦСКА Отелло Хантер быстро стал одним из ключевых баскетболистов системы Димитриса Итудиса, набирая в среднем 6,9 очка в Евролиге и 7,3 очка в Единой лиге ВТБ. Титулованный игрок ответил на вопросы «Известий» на следующий день после прибавления в своем семействе — 8 марта супруга центрового армейцев родила дочь.

— Для начала позвольте поздравить с рождением дочери. Уже решили, как назовете?

— Спасибо. Да, назвали Амалия.

— Вы уже семь месяцев в России. Как вам Москва, москвичи и наша затянувшаяся зима?

— Москва уже практически стала частью меня. Мне здесь нравится все: люди, еда, достопримечательности. Морозная погода мне тоже не в новинку. Я прекрасно себя чувствую в такое время года. Россия всегда была местом, где я хотел побывать и, возможно, прожить какое-то время.

— Узнают ли вас фанаты в Москве?

— Редко. В основном узнают дети — наши самые юные болельщики.

— То есть вас нельзя назвать медийной персоной?

— Нет, это не про меня.

— Как ваша жена акклиматизировалась к российской столице?

— Ей очень нравится здесь. Тем более сейчас, когда у нас родилась дочка.

— С кем из команды вы общаетесь чаще всего?

— Я спокойно схожусь с людьми и общаюсь со всеми игроками ЦСКА. Даже не могу выделить, с кем больше, а с кем меньше.

— ЦСКА уже сыграл со всеми командами Евролиги в этом сезоне. Какой клуб показался вам самым сильным?

— Самым сильным? Конечно, же мы! Посмотрите, когда мы играем в нашу игру, нас невозможно обыграть. Мы наработали все связи между игроками, заметно прибавили в защите. Уверен, если все пойдет так и дальше, мы сможем достичь самых больших высот в этом сезоне.

— Речь шла о ваших соперниках...

— Я не буду никого выделять. Всё всегда зависит только от нашей игры.

— Многие эксперты считают, что защитник «Химок» Алексей Швед заслуживает звания самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата Евролиги. Согласны?

— Я говорю только про свою команду. Я целиком и полностью с ней!

— В начале своей карьеры вы играли на позиции легкого форварда. Сейчас же вас чаще используют в качестве центрового. Тяжело было перестроиться?

— Или ты играешь в баскетбол, или не играешь. Ничего другого быть не может. Всё зависит от твоих умений, которые можно использовать на той или иной позиции. Мое место на паркете изменилось, но надо отдать должное тем тренерам, которые смогли раскрыть во мне новые черты и умения.

— В Единой лиге играют более 20 баскетболистов с опытом игры в NBA, включая вас. Сравним данный турнир, например, с испанским чемпионатом?

— ACB — очень сильный чемпионат. Там самая последняя команда в таблице может обыграть лидера. Нигде больше я такого не видел. Мне кажется, так и должно быть. Более слабые команды должны всегда давать бой грандам за счет сумасшедшего желания и самоотдачи. Это очень круто. Единая лига — тоже сильный чемпионат, но тут попадаются команды, которые откровенно ниже классом.

— Вы провели два года в NСАА (Национальная ассоциация студенческого спорта), дойдя до финала вместе с университетом Огайо Стейт. Есть разница между студенческим и профессиональным баскетболом?

— Просто перечислю: вам не платят, вы должны быть максимально организованны, вы должны постоянно находиться под контролем.

— Как вы сочетали уроки и тренировки? Хватало времени?

— Мне легко удавалось сочетать эти части моей жизни. Иногда тренировки начинались очень рано, еще до занятий. Иногда в свободное время можно было посидеть над уроками. В целом это несложно.

— Ваш партнер по университетской команде Грег Оден — 1-й номер драфта 2007 года — отыграл чуть более 100 игр в NBA, показывая довольно скромную статистику. Почему ему так и не удалось реализовать свой сумасшедший потенциал?

— Грег Оден? Он делал ровно то, что и должен был делать. Но, к сожалению, травмы тоже сделали свое дело. Грег не делал ошибок, а травмы — это часть баскетбола.

— Заслуживает ли ваш другой партнер по команде Майк Конли-младший тех денег, что ему предложили по новому контракту ($153 млн за пять лет)?

— Майк делает свое дело — он отлично играет, он скромный и спокойный парень, каким он и был в университете. Раз ему платят, значит, есть за что. К слову, мы до сих пор плотно общаемся с Конли, Оденом и Декуаном Куком (экс-форвард «Майами» и «Оклахомы». — «Известия»).

— Как бы вы описали тренерский стиль Тада Матты — знаменитого американского тренер, возглавлявшего команду Огайо Стейт с 2004 по 2017 год?

— Тад — отличный парень, но надо понимать, что не всё так просто. Поначалу у нас было много свободы, но потом гайки стали закручиваться. Мы стали так работать в защите, что я не всегда понимал, как это вообще возможно. Матта умел толкать своих игроков в нужном направлении. Он — один из лучших тренеров, которых я видел в своей карьере.

— Что вы думаете по поводу расследования ФБР в отношении коррупции в NСАА? В руки следователей попали документы, которые свидетельствует о нарушениях правил более чем в 20 университетах. Агентство Энди Миллера ASM Sports выплачивало перспективным школьным и университетским игрокам десятки тысяч долларов — в списке значатся такие известные баскетболисты, как Деннис Смит, Бэм Адебайо, Маркелл Фульц, Кайл Кузма и Малкольм Брогдон...

— Если быть честным, то я считаю, что за любую работу надо платить и всё, что касается NСАА, не является исключением. Люди ищут игроков, приглашают их к себе в университеты и так далее. Думаю, это всё не просто так делается.

— Леброн Джеймс сказал, что «студентам стоит платить за игры». Согласны с этим высказыванием?

— Я с ним согласен — студентам надо платить.

— Вы проиграли финальную игру NСАА Университету Флориды. Это самым большим поражением в вашей жизни?

— Однозначно нет. Я никогда не думаю, что та или иная игра была важнейшей в моей жизни. Я всегда играю на победу. Тысячи игроков никогда не играли в NСАА, да и никогда уже не смогут этого сделать. Я же там был и играл в финальном матче. Более того, я никогда не мог подумать, что буду играть в баскетбол, не говоря уж про NBA. Разве это не круто? Думаю, я немало повидал в баскетболе.

— Как бы вы описали NСАА и всё, что с ней связано?

— Безумие. Пожалуй, только это слово — безумие.

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