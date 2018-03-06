Алексей Лень: «Титул MVP в этом сезоне заслужил Леброн Джеймс»

Пятый номер драфта НБА 2013 года Алексей Лень сейчас проводит лучший сезон в своей карьере. Средние показатели центрового — 8,2 очка и 7,7 подборов за 20,5 минут. 24-летний баскетболист клуба «Финикс Санз» смог резко поднять процент реализации средних бросков и стал очень надежен в защите, отмечают эксперты.

В интервью «Известиям» Алексей Лень рассказал о важности «своего тренера» для игрока, изменении формата Матча всех звезд, лучших баскетболистах сезона и причинах отказа многих команд НБА от классического центрового.

— Подходит к завершению ваш первый контракт в НБА. Поделитесь соображениями по поводу своего дальнейшего будущего в Лиге?

— Сейчас я сфокусирован на 17 оставшихся матчах сезона в составе «Финикса». О том, что будет летом, пока не загадываю.

— Вы позитивно оцениваете текущий сезон для себя?

— Я старался выполнять все требования главного тренера — концентрироваться на защите, делать много подборов, действовать максимально надежно. Что-то у меня получилось, что-то нет. Безусловно, мне еще есть куда расти.

— Помнят ли в «Финиксе» Стива Нэша (самый ценный игрок НБА 2005–2006)?

— Конечно, помнят. Стив Нэш — легенда Лиги, выдающийся игрок, который обладал фантастическим видением площадки. Лично я очень хотел бы поиграть с ним в одной команде. Жаль, что он уже закончил карьеру.

— Вместе с вами на драфте НБА 2013 года был выбран форвард сборной России Сергей Карасёв. Как думаете, почему у него не получилось закрепиться в Лиге?

— Перед играми мы всегда общались с Сергеем. Я считаю, что у него всё в порядке с баскетбольными навыками: хороший бросок, умение создавать ситуацию на площадке для партнеров. Единственное, ему не хватало атлетичности для игры в защите. В НБА это очень важно.

— На ваш взгляд, почему центровому сборной России Тимофею Мозгову не удалось заиграть в «Лейкерс», а затем и в «Бруклине»?

— Во-первых, он бы мог заиграть в этих командах, но ему дали мало шансов проявить себя. Во-вторых, тренер «Лейкерс» решил играть «маленьким» составом и наигрывать молодых игроков. Калифорнийцы решили сменить стиль игры после прихода нового менеджмента. Эти изменения напрямую коснулись Тимофея и отразились на его перспективах в команде.

— Насколько верно утверждение о том, что в НБА самое главное — найти «свою команду» и «своего тренера»?

— Безусловно, это очень важно. Доверие тренера помогает быстрее развиваться и придает уверенности.

— Как вы относитесь к тому, что многие клубы НБА постепенно отказываются от классических центровых?

— Я отношусь к этому негативно, но при этом понимаю, зачем это делается. Тренеры пытаются ускорить игру своей команды, сделать ее более динамичной и интересной для болельщиков. Фанатам НБА гораздо интереснее смотреть быструю игру, с огромным количеством трехочковых. Когда команда выступает с классическим центровым, игра становится более медленной и менее артистичной. Тем не менее без центровых очень сложно добиться серьезного результата на длинной дистанции.

— Против кого из центровых НБА тяжелее всего играть?

— Выделю Демаркуса Казинса из «Нового Орлеана». Он не только силен физически, но и обладает отличной техникой. Демаркус может забить дальний бросок, отдать классную передачу, обыграть один в один. Можно сказать, что он — защитник в теле центрового. Это большая редкость.

— Считаете ли вы сравнения Девина Букера с Коби Брайантом оправданными?

— У них очень похожий стиль игры. Правда, в молодости Коби был более атлетичным. А вообще интересно будет поговорить об этом лет через десять. Сейчас сложно судить о достижениях Букера, всё-таки его профессиональная карьера только началась.

— Как вам новый формат отбора игроков на Матч всех звезд?

— Новый формат создали, потому что Западная конференция стала намного сильнее Восточной. Но мне лично больше нравился старый, классический формат, который был неизменным на протяжении пятидесяти лет. Я за то, чтобы в НБА сохранялись традиции.

— Кого не хватало на звездном уикенде в этом году?

— Назову травмированных Демаркуса Казинса, Кевина Лава и Кристапса Порзингиса. В остальном составы были оптимальные.

— Кто, на ваш взгляд, заслуживает звания самого ценного игрока (MVP) текущего сезона?

— Считаю, что это титул заслужил Леброн Джеймс. В этом сезоне он показывает рекордные результаты по всем показателям, а его команда, столкнувшись с определенными трудностями, входит в тройку лидеров Восточной конференции. Даже после ухода Кайри Ирвинга и еще многих игроков ростера «Кливленда» Джеймс продолжает тянуть команду вверх.

— А кого бы вы назвали лучшим защищающимся игроком сезона? Лучшим новичком?

— Приз DPOY (Defensive Player of the Year Award) я бы отдал форварду «Бостона» Элу Хорфорду. На мой взгляд, на данный момент он — лучший защищающийся в НБА. Новичком года я бы хотел видеть Бена Симмонса, но так как это его второй сезон в НБА (сезон-2016/17 защитник «Филадельфии» пропустил из-за травмы), думаю, это звание отдадут Доновану Митчеллу из «Юты».

— В этом году количество иностранцев в НБА в очередной раз побило рекорд. Насколько это хорошо для Лиги и баскетбола в целом?

— Я думаю, это хорошо для всех. Чем больше легионеров в НБА, тем глобальнее идет популяризация баскетбола по всему миру. Это очень важно, особенно для подрастающего поколения.

— Следите ли за выступлениями Университета Мэриленда с момента перехода в НБА?

— Я стараюсь следить за результатами Мэриленда, но посмотреть игры получается не всегда. У игроков НБА очень насыщенный график игр.

— Общаетесь с кем-то из тренерского состава?

— Тренерский штаб в Мэриленде сильно изменился с того времени, как я там выступал. Поэтому сейчас я общаюсь только с Марком Тержином (знаменитый американский тренер, наставник баскетбольной команды Университета Мэриленда с 2011 года) и Бино.

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