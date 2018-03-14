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Reuters связало высылку дипломатов из Британии с делом «Газпрома»

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Журналисты информационного агенства Reuters намеренно связали высылку российских дипломатов из Великобритании с делом «Газпрома». Такое мнение выразил порталу iz.ru представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что российский газовый монополист «Газпром» ликвидирует сотни рабочих мест в своих зарубежных офисах и переведет сокращенный персонал в Санкт-Петербург. Планы компании по сокращению персонала в Европе появились еще до того, как обострились двусторонние отношения России и Великобритании из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 

«Reuters — очень странные люди. Они вчера обратились ко мне за комментарием, и я им четко и официально сказал, что проработка будущей модели зарубежного бизнеса только начата, поэтому до а) завершения проработки, б) утверждения модели называть какие-то цифры сокращений или, наоборот, приема на работу и так далее нет вообще никаких оснований. Но они специально, похоже, придержали новость до заявлений в Британии и выдали, проигнорировав наш комментарий», — сказал Куприянов. 

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