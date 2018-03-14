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В «Газпроме» заявили о готовности «Нафтогаза» начать переговоры

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Danil Shamkin
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Российский холдинг «Газпром» получил от «Нафтогаза Украины» подтверждение о готовности к переговорам. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

Переговоры должны состояться в рамках процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

По словам Медведева, диалог планируется начать в ближайшие дни.

Ранее апелляционный суд Киева отклонил жалобу «Газпрома» на решение Хозяйственного суда о взыскании с компании $6,5 млрд штрафа.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» оспаривают контракты на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже начиная с июня 2014 года.

В 2017-м арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,56 млрд за недопоставку газа на транзит. Российский холдинг не согласился с таким решением и назвал продолжение действия контрактов «экономически нецелесообразным и невыгодным».

1 марта «Газпром» сообщил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом», вернув предоплату за март, после чего подал апелляцию в Стокгольмский арбитраж. 

Власти Украины 7 марта приступили к аресту активов российской компании якобы за нарушение монопольного законодательства и невыполнение постановления Стокгольмского арбитража.

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