«Когда мы вместе, мы огромная сила»

В преддверии четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией президент Владимир Путин провел на полуострове целый рабочий день. Он посетил важнейшие инфраструктурные объекты региона — проехался по Крымскому мосту, осмотрел новый терминал аэропорта в Симферополе. А уже вечером глава государства выступил на митинге, посвященном возвращению полуострова в состав России.

По графику строительство Крымского моста планировалось завершить в декабре 2018 года. Однако в ходе визита президента выяснилось, что объект сдадут раньше срока. Автомобильная часть моста будет завершена в мае, сообщил главе государства Аркадий Ротенберг — глава компании «Стройгазмонтаж», которая выступает генподрядчиком строительства.

— Хотелось бы, конечно, чтобы люди могли в летний сезон воспользоваться. Хотя подъездные пути еще нужны, дорожники чтобы поработали как следует, — отметил Владимир Путин во время посещения объекта.

Кортеж президента въехал на уже готовый асфальтированый участок моста, открыв движение по главному объекту, связывающему материк с полуостровом. Протестировав дорогу, Владимир Путин перешел к осмотру объекта и признался, что впечатлен проделанной работой.

— Получается у вас здорово. Просто уникальное сооружение не только для нашей страны, но и, думаю, в мире аналогов таких немного, — сказал он.

Крымский мост действительно выделяется своими параметрами среди похожих объектов. Это самый длинный мост не только в России, но и в Европе: его общая протяженность составит 19 км.

Для завершения автомобильной части моста осталось доделать разметку и положить асфальтобетон, а это «уже не самая сложная работа», отметил президент, поздравив строителей с завершением наиболее трудоемкого этапа. В то же время предстоит возвести еще и железнодорожную часть, напомнил Владимир Путин. Закончить ее строительство планируется к концу 2019 года, сообщил замгендиректора компании-подрядчика Леонид Рыженькин.

— Вот как раз молот стучит — погружает турбосваи для железной дороги. Слышно? — обратился он к главе государства. — А впереди — Крым, рукой подать до фарватерного участка, совсем чуть-чуть осталось.

После общения со строителями Владимир Путин похвалил их за выполнение сложнейшей задачи.

— Это проект, который пытались реализовать еще при царе-батюшке: начинали, уже готовились к проектным работам, но Первая мировая война не дала возможности реализовать. Потом в 1930-е годы пытались сделать — тоже не смогли. И позже пытались — ничего не получалось. А у вас получилось, — подчеркнул российский лидер, выразив надежду, что у него еще будет возможность поздравить строителей с окончанием всего комплекса.

— На открытие автомобильного моста приедете? — послышалось из толпы.

— Да, постараюсь приехать обязательно, — пообещал глава государства.

После посещения моста глава государства отправился в Симферополь, где осмотрел новый аэровокзальный комплекс. Аэропорт появился в городе еще в 1936 году, а в конце 1980-х он рассматривался как запасной аэродром для посадки космических кораблей «Буран». Когда Крым вернулся в состав России, воздушные ворота реконструировали, увеличив площади и пропускную способность. Общий объем инвестиций составил 32 млрд рублей.

Теперь рядом с аэропортом разбит огромный ландшафтный парк, а новый терминал выполнен в форме морской волны. Зал регистрации, который осмотрел президент в ходе поездки, тоже оформлен необычно — здесь находится самая большая в Европе стена из растений внутри здания площадью 1,6 тыс. кв. м.

Продемонстрировали главе государства и макет всего аэровокзального комплекса и зону обработки багажа, полностью оснащенную отечественным оборудованием.

В новом терминале, как и на Крымском мосту, пока продолжаются работы. Полностью объект планируется закончить к лету 2018 года: в новом сезоне туристы смогут пользоваться современной транспортной инфраструктурой.

Уже вечером президент приехал на праздничный митинг в Севастополе. Несколько десятков тысяч севастопольцев и крымчан пришли на площадь им. П.С. Нахимова на митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым». Российский лидер поблагодарил крымчан за то, что своим решением в 2014 году они восстановили историческую справедливость, нарушенную в советские времена.

— Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом, дом нашей общей родины, дом нашей матушки России. Вы своим решением показали миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение — проголосовали за свое будущее и будущее ваших близких, — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что совместными усилиями страна может решать самые сложные задачи.

— Да, дорогие мои, нам еще очень много надо будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом. Это все вещи долгосрочного характера, но мы их делаем, будем делать и обязательно все сделаем, потому что когда мы вместе, мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи. Большое вам всем спасибо. Я вас крепко, крепко обнимаю, — обратился он к собравшимся.

В праздничном концерте приняли участие группы «Любэ» и «Градусы», а также Хор Турецкого, Олег Газманов и другие российские артисты. Со сцены звучали и поздравления от участников Крымской весны. Так, командующий Черноморским флотом РФ адмирал Александр Витко подчеркнул роль флота и «вежливых людей», присутствие которых обеспечило мирный и бескровный выбор крымчан на историческом референдуме в марте 2014 года.