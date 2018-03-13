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В Кремле сообщили о рабочей поездке Путина на Кубань и в Крым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Краснодарский край, Республику Крым и Севастополь 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, в ходе поездки по ряду регионов Южного федерального округа Владимир Путин посетит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Симферополь», побывает в Севастополе, а также осмотрит строящийся Крымский мост.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан, где планирует встретиться с общественностью и провести заседание по вопросам социально-экономического развития региона.

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