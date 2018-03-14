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Казанский вертолетный завод запустил цех гальванического производства

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На Казанском вертолетном заводе открылся новый цех гальванического производства. Гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский поблагодарил руководство Татарстана за поддержку. 

«С помощью нового производства нам удастся сократить брак, повысить надежность», — цитирует спикера ИА «Татар-информ». Стоимость объекта оценивается в 2 млрд рублей, 30% от этой суммы поступили из федерального бюджета.

Новая технология позволит возвращать 87% сточных вод в технологический процесс и сохранить до 40% энергоресурсов. Объем выбросов в канализацию сократится на 91%. Экономия составит около 2,3 млн рублей в год.

Как ранее писал портал iz.ru, компания «ОДК — Пермские моторы» готова возобновить производство ключевых систем и агрегатов для двигателей Д-30Ф6 истребителя-перехватчика МиГ-31. Об этом сообщил управляющий директор предприятия Сергей Попов. «За последние 3–4 года мы полностью восстановили изготовление модулей «горячей» части этого двигателя — турбины. А по мере необходимости восстановим и изготовление компрессора двигателя», — пояснил управляющий директор компании. 

Напомним, в феврале самолетостроительная корпорация «МиГ» завершила заводские испытания нового многоцелевого истребителя МиГ-35 поколения «4++».

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