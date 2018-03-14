Казанский вертолетный завод запустил цех гальванического производства
На Казанском вертолетном заводе открылся новый цех гальванического производства. Гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский поблагодарил руководство Татарстана за поддержку.
«С помощью нового производства нам удастся сократить брак, повысить надежность», — цитирует спикера ИА «Татар-информ». Стоимость объекта оценивается в 2 млрд рублей, 30% от этой суммы поступили из федерального бюджета.
Новая технология позволит возвращать 87% сточных вод в технологический процесс и сохранить до 40% энергоресурсов. Объем выбросов в канализацию сократится на 91%. Экономия составит около 2,3 млн рублей в год.
Как ранее писал портал iz.ru, компания «ОДК — Пермские моторы» готова возобновить производство ключевых систем и агрегатов для двигателей Д-30Ф6 истребителя-перехватчика МиГ-31. Об этом сообщил управляющий директор предприятия Сергей Попов. «За последние 3–4 года мы полностью восстановили изготовление модулей «горячей» части этого двигателя — турбины. А по мере необходимости восстановим и изготовление компрессора двигателя», — пояснил управляющий директор компании.
Напомним, в феврале самолетостроительная корпорация «МиГ» завершила заводские испытания нового многоцелевого истребителя МиГ-35 поколения «4++».