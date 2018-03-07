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Пермский моторный завод готов восстановить производство систем двигателей МиГ-31

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Компания «ОДК — Пермские моторы» готова возобновить производство ключевых систем и агрегатов для двигателей Д-30Ф6 истребителя-перехватчика МиГ-31. Об этом сообщил управляющий директор предприятия Сергей Попов.

«Ничего сложного в решении этой задачи я не вижу. За последние 3–4 года мы полностью восстановили изготовление модулей «горячей» части этого двигателя — турбины. А по мере необходимости восстановим и изготовление компрессора двигателя», — пояснил управляющий директор компании. Его цитирует ТАСС.

По словам Сергея Попова, несмотря на то что в России не ведется производство двигателей Д-30Ф6, Пермский моторный завод может при необходимости быстро возобновить ключевых узлов и агрегатов силовых установок МиГ-31. Он отметил, что промышленность разрабатывает наиболее эффективные варианты ремонта силовых установок МиГ-31, поскольку эти самолеты активно используются в войсках.

16 февраля российская самолетостроительная корпорация «МиГ» завершила заводские испытания нового многоцелевого истребителя МиГ-35 поколения «4++».

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