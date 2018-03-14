Биатлонист Бьорндален выступил против бойкота этапа Кубка мира в Тюмени

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален считает, что бойкот этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта, ни к чему не приведет.

«Я понимаю людей, которые не поедут туда. Я не считаю, что бойкот приведет к решению проблемы», — приводит слова норвежца DPA.

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение оставить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени в календаре сезона-2017/18. Сборные Чехии, США, Канады, Украины и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон отказались участвовать в соревнованиях. Против бойкота выступил пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Антон Шипулин занял первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

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