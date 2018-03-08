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Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

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Фото: REUTERS/LEHTIKUVA / Martti Kainulaine
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Российский биатлонист Антон Шипулин занял первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Дистанцию в 10 км Шипулин преодолел за 23 минуты 51,06 сек, при этом, не допустив ни единого промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал представитель Латвии Андрей Расторгуев +5,8, третьим –– француз Кентен Фийон-Майе (+17,3).

Эта победа стала первой для россиян на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне.

При этом один из главных соперников Шипулина –– француз Мартен Фуркад в гонке не участвовал.

Всего на счету российских спортсменов четыре медали на КМ (одна золотая и три бронзовые).

Ранее Шипулин дважды занимал третье место, а мужская сборная завоевала бронзу в эстафете на январском этапе в немецком Рупольдинге.

Для чемпиона мира и олимпийского чемпиона 2014 года Антона Шипулина эта победа стала 11-й в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира.

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