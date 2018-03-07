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Биатлонист Клемен Бауэр не приедет в Тюмень на этап Кубка мира

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Фото: Global Look Prees/Carl Sandin
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Биатлонист Клемен Бауэр из Словении заявил, что не приедет в Россию для участия в этапе Кубка мира в Тюмени. Об этом пишет издание FasterSkier.

«Я не планирую ехать в Россию. Был уверен, что гонки перенесут, но, несмотря на все наши усилия по очищению спорта, этого не произойдет, за что спасибо президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу», — заявил биатлонист.

Бауэр— серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в смешанной эстафете.

Атлеты из Чехии и США также приняли решение бойкотировать турнир в Тюмени, пишет «Спорт-Экспресс».

Портал iz.ru писал ранее, никакие угрозы адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джима Уолдена не заставят Михаила Прохорова отказаться от помощи биатлонисткам из РФ в суде. Об этом российский предприниматель написал в ответном письме юристу.

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