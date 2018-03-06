Прохоров предложит помощь биатлонисткам вопреки угрозам юриста Родченкова

Никакие угрозы не заставят Михаила Прохорова отказаться от помощи биатлонисткам из РФ в суде. Об этом российский предприниматель написал в ответном письме адвокату информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джиму Уолдену.

Речь идет об Ольге Зайцевой, Ольге Вилухиной и Яне Романовой, которые в конце декабря 2017 года подали иск на Родченкова в суд Нью-Йорка.

Напомним, в конце февраля текущего года биатлонистки Ольга Вилухина, Ольга Зайцева и Яна Романова подали в суд Нью-Йорка иск против экс-главы московской антидопинговой лаборатории Родченкова. Прохоров пообещал оказать атлеткам поддержку.

Адвокат Джим Уолден угрожает в письме Прохорову спецоперацией, направленной на разоблачение усилий российского правительства по преследованию и запугиванию его клиента в Соединенных Штатах.

По словам Прохорова, он ожидал от защитника информатора WADA не предположений, суть которых сводилась к тому, что иск, финансируемый миллиардером, нацелен на «сведение счетов и запугивание информатора», а большей объективности.

«Я верю трем истцам, которые подали судебный иск против господина Родченкова за клевету. Исходя из всего того, что я знаю и что видел за их время в биатлоне, они были чистыми, поэтому я помогаю им восстановить свою репутацию», — цитирует Прохорова ТАСС.

По словам предпринимателя, единственной его мотивацией помочь этим спортсменам является «убежденность в их невиновности».

Прохоров добавил, что изумлен желанием Уолдена подвергнуть биатлонисток осуждению, сообщает телеканал «360».

«Я верю в американскую систему правосудия и, как юрист, ожидаю от вас того же», — резюмировал бывший президент Союза биатлонистов России (СБР).

Также Прохорова изумил тот факт, что адвокат требует отказаться от судебного разбирательства, в то время как должен приветствовать правовые формы разрешения любых конфликтов.

Кроме этого, бизнесмен напомнил, что ранее Родченков уже сознался в том, что являлся преступником — руководил «незаконной допинговой схемой для продажи спортсменам запрещенных веществ с целью личного обогащения», поэтому доверять ему нет никаких оснований, пишет «Ридус».

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что присуждение премии «Оскар» картине, основанной на комментариях экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Рoдченкова, отражает усилия США по политизации всего мира.