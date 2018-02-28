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Информатор WADA Родченков намерен судиться с бизнесменом Прохоровым

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Фото: Global Look Press/Viktor Chernov
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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков намерен подать иск против бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) бизнесмена Михаила Прохорова. Об этом заявил адвокат Родченкова Джим Уолден.

Ранее стало известно, что биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина подали иск о клевете в суд Нью-Йорка. Они требует взыскать с информатора WADA по $10 млн в качестве компенсации. Российских спортсменок поддержал Михаил Прохоров, возглавлявший СБР в 2008–2014 годах.

Адвокат Родченкова Джим Уолден заявил, что цель иска — запугать или отомстить его клиенту. При этом адвокат отметил, что информатор WADA оставляет за собой право «инициировать судебный процесс с целью возмещения ущерба», передает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина были лишены серебряных медалей Олимпиады-2014. Соответствующее решение приняла комиссия Международного олимпийского комитета (МОК). Спортсмен признали виновными в нарушении антидопинговых правил, а обвинения в их адрес строились на показаниях Григория Родченкова.

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