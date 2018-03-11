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Биатлонист Мартен Фуркад подарил свою серебряную медаль русской девочке

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Фото: Global Look Press/Kalle Parkkinen
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Французский биатлонист Мартен Фуркад, завоевавший серебро в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), подарил свою медаль юной российской болельщице. Об этом в соцсетях сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

Это уже не первый случай широкого жеста со стороны Фуркада. Он постоянно дарит болельщикам медали, завоеванные на этапах Кубков мира. В этом сезоне француз ни разу не оставался без наград, поднимаясь на подиум на всех этапах, в которых участвовал.

Победу в воскресном масс-старте одержал австриец Юлиан Эберхард, бронза досталась россиянину Антону Шипулину, который на протяжении всей гонки боролся за золото, но упал на последнем подъеме из-за контакта с австрийцем.

Эберхард, в свою очередь, по окончании гонки принес извинения Шипулину из-за случившегося.

8 марта Антон Шипулин выиграл спринт.

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