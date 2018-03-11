Биатлонист Мартен Фуркад подарил свою серебряную медаль русской девочке
Французский биатлонист Мартен Фуркад, завоевавший серебро в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), подарил свою медаль юной российской болельщице. Об этом в соцсетях сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.
Это уже не первый случай широкого жеста со стороны Фуркада. Он постоянно дарит болельщикам медали, завоеванные на этапах Кубков мира. В этом сезоне француз ни разу не оставался без наград, поднимаясь на подиум на всех этапах, в которых участвовал.
Фрагмент церемонии награждения !!! @anton_shipulin - третий , а @martinfourcade - отдал российской юной болельщице серебряную медаль!!!! Женский масс - старт в 18.00 мск на Матч ! Арене , повтор в 21.50 мск на Матче !!! @yurlovaeka / всех победит !!!! #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #церемония #награждение #подиум #молодцы #россия #франция
Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Мар 11, 2018 в 7:19 PDT
Победу в воскресном масс-старте одержал австриец Юлиан Эберхард, бронза досталась россиянину Антону Шипулину, который на протяжении всей гонки боролся за золото, но упал на последнем подъеме из-за контакта с австрийцем.
Эберхард, в свою очередь, по окончании гонки принес извинения Шипулину из-за случившегося.
8 марта Антон Шипулин выиграл спринт.