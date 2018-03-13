Украинская сборная по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени

Украинская сборная по биатлону приняла решение последовать примеру сборных Чехии, Канады и США и отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира в Тюмени.

Ранее на своей странице в Facebook министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов опубликовал заявление, в котором призвал национальную сборную отказаться от поездки на этап Кубка вслед за тремя командами и отдельными биатлонистами, сообщает «Газета.ру».

Сборные Канады, США и Чехии уже официально объявили о том, что в Россию не поедут, к ним также присоединились шведский спортсмен Себастьян Самуэльссон и словенец Клеменс Бауэр.

Однако другие спортсмены, такие как французский биатлонист Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бё, высказались в поддержку проведения заключительного этапа Кубка в России. Также Международный союз биатлонистов в лице норвежского президента Андерса Бессеберга заявил, что этап не будет отменен или перенесен в другое место.