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Военных Австрии обязали ходить в гражданском после нападения на солдата

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Alex Halada
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Военнослужащих австрийской армии обязали надевать гражданскую одежду, покидая территорию воинских частей, после нападения исламиста на военную охрану резиденции посла Ирана в Вене, чтобы избежать новых атак.

Об этом сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на приказ командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Австрии Франца Райснера.

Согласно распоряжению, военные обязаны передвигаться за пределами военных объектов на службу или со службы исключительно в гражданской одежде до дальнейшего приказа. Австрийские власти не исключают, что на военных в форме могут быть совершены новые нападения.

Также для повышения мер безопасности все солдаты, которые несут караульную службу, должны надевать бронежилеты и шлемы.

Нападение с ножом на военнослужащего, который охранял резиденцию иранского посла в Вене, совершил 26-летний гражданин Австрии 12 марта. Караульный применил против нападавшего перцовый баллончик, после чего выстрелил из служебного пистолета. От полученных ранений мужчина скончался.

МВД Австрии считает, что нападение совершил приверженец исламизма. Он прошел службу в австрийских войсках в 2012 году и входил в число 30 правоверных мусульман, для которых в Австрии созданы особые условия для несения службы.

Кроме того, 26-летний гражданин Афганистана совершил нападение на полицейскую машину 13 марта. Он вытащил сотрудника полиции из служебной машины и избил его в центре Вены, на Хельденплац.

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