Гражданин Афганистана сознался в нападении с ножом на жителей Вены

В Австрии гражданин Афганистана, задержанный по подозрению в причастности к нападениям с ножом на прохожих, признался в совершении атаки и рассказал о мотивах преступления. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на управление полиции Вены.

Напомним, 7 марта неизвестный набросился на пешеходов в районе Пратерштрассе в Вене, четыре человека получили серьезные ранения.

По словам 23-летнего молодого человека, он совершил нападения, находясь в агрессивном состоянии из-за сложной жизненной ситуации.

1 марта в Германии суд приговорил 27-летнего палестинца к пожизненному тюремному заключению за нападение с ножом на покупателей в супермаркете.