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Неизвестный ранил ножом трех человек в Вене

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Markus Heine
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Неизвестный ранил ножом трех человек в Вене. Инцидент произошел вечером в среду, 7 марта, передает ТАСС со ссылкой на издание Kurier.

Сообщается, что в результате нападения три человека получили серьезные ранения. Отмечается, что мужчина внезапно набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем он скрылся с места преступления. Полицейские начали поиски нападавшего. Место происшествия сейчас оцеплено.

В начале февраля неизвестный с мачете совершил нападение на прихожан и священника католической церкви в городе Джокьякарта в Индонезии. В результате атаки четыре человека получили ранения.

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