Трое рабочих упали в провал грунта при прокладке канализации в Москве

Трое рабочих оказались под завалами грунта на стройке на улице Автозаводская, вл. 23 в Даниловском районе Москвы. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Один рабочий, получивший ушибы, сумел самостоятельно выбраться из-под завала. У второго диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Третий пострадавший, которого придавило балкой, остается под завалом грунта уже несколько часов.

Мужчину пытаются вытащить спасатели, однако грунт еще больше обваливается при раскопках. Чтобы спасательные работы можно было продолжить, его укрепляют.

ЧП произошло в ходе прокладки канализации для жилого комплекса с подземной парковкой, передает НСН.

На месте происшествия также работают сотрудники Следственного комитета РФ.