Сосулька упала на сотрудницу Академии Генпрокуратуры РФ в центре Москвы

Сосулька упала на голову женщине в центре Москвы. Пострадавшая госпитализирована с сотрясением головного мозга.

Инцидент произошел днем во вторник на Малой Басманной улице.

Пострадавшая 27-летняя женщина оказалась младшим научным сотрудником Академии Генеральной прокуратуры РФ, передает НСН.

Портал iz.ru писал накануне, что СК РФ по Санкт-Петербургу проводит проверку после того, как во время праздничных выходных семь человек пострадали в результате падения сосулек и наледи с крыш.