В США улица ушла под землю из-за провала грунта
Власти штата Вирджиния работают над устранением последствий крупного провала грунта на одной из улиц города Фэрфакс.
Об этом стало известно в воскресенье, 11 февраля.
В Сети появились кадры с провалом, снятые с высоты птичьего полета, сообщает РЕН ТВ.
При этом подробности инцидента неизвестны.
11 января часть пешеходной зоны бульвара провалилась в Ростове-на-Дону.
Провал грунта произошел на бульваре Комарова на пешеходной зоне. Теперь там во время осадочных явлений и холодов происходит скопление воды, в результате чего пешеходы постоянно сталкиваются с препятствием по пути.