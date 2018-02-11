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В США улица ушла под землю из-за провала грунта

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Фото: Twitter.com
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Власти штата Вирджиния работают над устранением последствий крупного провала грунта на одной из улиц города Фэрфакс.

Об этом стало известно в воскресенье, 11 февраля.

В Сети появились кадры с провалом, снятые с высоты птичьего полета, сообщает РЕН ТВ.

При этом подробности инцидента неизвестны.

11 января часть пешеходной зоны бульвара провалилась в Ростове-на-Дону.

Провал грунта произошел на бульваре Комарова на пешеходной зоне. Теперь там во время осадочных явлений и холодов происходит скопление воды, в результате чего пешеходы постоянно сталкиваются с препятствием по пути.

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