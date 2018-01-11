Провал части бульвара образовался в Ростове-на-Дону

Часть пешеходной зоны бульвара провалилась в Ростове-на-Дону, информация об этом размещена на сервисе «Благоустройство города».

Провал грунта произошел на бульваре Комарова на пешеходной зоне. Теперь там во время осадочных явлений и холодов происходит скопление воды, в результате чего пешеходы постоянно сталкиваются с препятствием по пути, сообщила RostovGazeta.

Дорога имеет достаточно высокую пропускную способность, на ней находятся образовательные учреждения и разнообразные магазины. Поэтому людей, сталкивающихся с неудобством, достаточно много. Специализированные службы оповещены о ситуации.