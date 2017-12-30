Рабочие погибли после обвала грунта в Саранске

Двое рабочих стали жертвами обвала грунта, произошедшего в субботу, 30 декабря, в Саранске. Грунт обвалился во время прокладки труб, тела погибших рабочих извлечены из-под завала.

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Мордовия уточняет, что инцидент произошел на улице Ворошилова. «Под завалом оказались двое сотрудников компании, проводившей работы», – отмечают спасатели.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники экстренных служб, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

9 декабря горняк погиб на шахте в Свердловской области.