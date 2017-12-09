Горняк погиб на шахте в Свердловской области

Мастер-взрывник погиб на шахте «Кальинская» в городе Североуральске Свердловской области в пятницу 8 декабря в результате обвала горной породы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

Ведомство в настоящее время проводит доследственную проверку по факту случившегося. Тело погибшего мужчины направлено для проведения медицинской экспертизы.

«Опрашиваются рабочие и руководство предприятия, анализируется необходимая документация для установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится на сайте СК.